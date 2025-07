Si elegge Miss Palio Stasera sfilata-show con bellezza e comicità

Scettro e corona sono pronte. Stasera si elegge la più bella delle contrade in una 23° edizione di Miss Palio – promossa dalla Pro Loco Querceta – che si terrà eccezionalmente nel parco del Mediceo a Seravezza grazie alla collaborazione della Fondazione Terre Medicee. Si comincia alle 21 con un evento show che sarà insaporito non solo di bellezza ma anche di spettacolo. Protagoniste ovviamente le 16 aspiranti reginette (due per contrada) che concorreranno per prendere in consegna corona e scettro della miss uscente Martina Fabbiani del Ponte. Per la Madonnina Giada Andrea Cinquini e Angela Improta; Quercia: Mariavittoria Mora e Virginia Sancredi; Leon d'Oro: Maeva Polleschi e Nicole Leonardi; Ranocchio: Sofia Biagi e Rebecca Biagi; Cervia: Celeste Lari e Valentina Marrai; Pozzo: Enola Bresciani e Tosca Tartarini; Lucertola: Aurora Tomeo e Anita Jodi Milani; Ponte: Giulia Aliboni e Cristel Paolini.

