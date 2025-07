Si chiude un’epoca I Fratelli Cristiani vanno via dopo 166 anni Ma la scuola resterà

Massa, 29 luglio 2025 – È la classica notizia che provocherà un sussulto a generazioni di massesi. Perché quando una città è abituata per oltre un secolo e mezzo a convivere con un pezzo di storia come i Fratelli Cristiani, l’addio è sempre doloroso. I titoli di coda sono già partiti: dopo 166 anni la comunità dei Fratelli Cristiani lascia ufficialmente Massa. Gli ultimi due religiosi, fratel Celestino e fratel Alberto, se ne andranno in seguito alla decisione presa dal responsabile della “Provincia Italia Fratelli scuole cristiane“ fratel Gabriele di Giovanni e del suo consiglio. Attenzione, però: le scuole resteranno al loro posto, idem la direzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

