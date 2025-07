Il mondo del manga e dell’animazione giapponese si trova di fronte a una questione spinosa che coinvolge la reputazione di uno dei principali editori, Shueisha, e la sua rivista di punta, Shonen Jump. La decisione di reintrodurre un autore con un passato controverso ha generato un acceso dibattito sulla linea tra talento e responsabilità etica. In questo contesto, vengono analizzati i dettagli della vicenda, le implicazioni per l’industria e le conseguenze sulla credibilità del brand. una ripresa di shonen jump avvolta dalla polemica. shonen jump sostiene un autore con un passato criminale. La ripresa di Mitsutoshi Shimabukuro, noto per il manga Toriko, rappresenta un caso emblematico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

Shonen jump rilancia un creatore controverso con una nuova serie