Settimana instabile | sole e schiarite ma pioggia sempre in agguato

Il posizionamento dell’anticiclone delle Azzorre al largo delle coste europee favorirà per gran parte della settimana la discesa di fresche correnti atlantiche dal Mare del Nord al Mediterraneo. Questa configurazione sarà pertanto responsabile di alcuni giorni caratterizzati da condizioni di spiccata instabilità , in cui assisteremo all’alternanza fra momenti soleggiati e rovesci diffusi, più frequenti sui rilievi. Le temperature rimarranno su valori contenuti per tutta la settimana, con un caldo gradevole per il periodo, e le oscillazioni saranno prevalentemente influenzate dalla copertura nuvolosa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Settimana instabile: sole e schiarite, ma pioggia sempre in agguato

In questa notizia si parla di: settimana - instabile - sole - schiarite

Un'altra settimana instabile, tra rovesci, schiarite e possibili temporali (anche forti) - Siamo in primavera e il clima un po' pazzerello è tipico della stagione. Questa settimana, come riportano anche gli esperti di 3Bmeteo, correnti instabili atlantiche, pilotate da una depressione sulla Francia, rinnoveranno spiccata instabilità , in particolar modo al Centro-Nord, nelle prossime 48.

Un'altra settimana instabile, tra rovesci, schiarite e possibili temporali (anche forti) - Siamo in primavera e il clima un po' pazzerello è tipico della stagione. Questa settimana, come riportano anche gli esperti di 3Bmeteo, correnti instabili atlantiche, pilotate da una depressione sulla Francia, rinnoveranno spiccata instabilità , in particolar modo al Centro-Nord, nelle prossime 48.

Meteo ancora instabile, le previsioni della settimana - Dopo le ampie schiarite di martedì alternate a momenti di cielo coperto, il meteo prevede su Venezia un mercoledì soleggiato, mentre tra giovedì e venerdì sono attese piogge in transito, specie nel pomeriggio-sera.

Torna il sole ? Dopo le piogge della notte la situazione e' in rapido miglioramento nella nostra regione. Alle ore 7:45 troviamo gli ultimi deboli rovesci sulla costa ferrarese e qualche goccia tra cesenate e riminese ma ampie schiarite avanzano da Sud Ovest. Vai su Facebook

Settimana instabile: sole e schiarite, ma pioggia sempre in agguato; Settimana instabile in Granda: sole e caldo fino a martedì, poi temporali e calo delle temperature; Sole e pioggia improvvisa, meteo Toscana: una settimana instabile, le previsioni.

Settimana instabile in Granda: sole e caldo fino a martedì, poi temporali e calo delle temperature - Il progressivo allontanamento verso est della saccatura, transitata nella notte sul Piemonte, garantirà un progressivo miglioramento del tempo nella giornata odierna con ampie ... Riporta cuneocronaca.it

Meteo della settimana: inizia con una raffica di temporali. I dettagli - Inizia a partire dalla serata di domenica, ma soprattutto lunedì, un periodo abbastanza instabile, caratterizzato dal transito di una massa d’aria umida e fresca, con una bassa pressione organizzata, ... Scrive msn.com