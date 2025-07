Serie D Atletico Ascoli Test e allenamenti sotto la pioggia

Allenamento sotto la pioggia ieri per l’ Atletico Ascoli. Dopo quasi due settimane di test atletici accompagnati dal grande caldo, ieri al campo ‘ Tonino Camaioni ’ di Monterocco si è faticato con un clima decisamente più adeguato agli allenamenti. Questa sarà una settimana importante che si concluderà sabato con l’attesissimo allenamento congiunto contro il Pineto in programma allo stadio ‘Angeli di Palena’ a Palena in provincia di Chieti. Un paesino ai piedi della Maiella, dove il Pineto è in ritiro da una decina di giorni. Nel frattempo la Serie D sta per prendere il via ufficialmente con 158 squadre ai nastri di partenza, che hanno ottenuto il diritto di partecipare al prossimo campionato, il massimo livello dilettantistico del calcio italiano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie D, Atletico Ascoli. Test e allenamenti sotto la pioggia

Il nostro difensore classe 2010 Massimo Solazzi in prova all'Ascoli. Un grande riconoscimento per la nostra Under 16

