Serie C di Baseball | Perugia vince la Regolar Season e vola ai play-oggi | si punta alla B

Dopo un’attesa durata 5 anni Perugia torna ai play-off di Serie C battendo in casa il fanalino di coda Livorno per 13-7 nel recupero dell’incontro interrotto per pioggia il mese scorso, sul punteggio di 6:3 per i padroni di casa. La squadra dei Manager Parodi e Vitali ha messo in sicurezza il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Calcio serie C, l'ascesa di Giovanni Giunti al Perugia: il Miglior Grifone è suo - Dall'Under 17 al "Miglior Grifone" evidentemente il passo deve essere breve. Il prestigioso riconoscimento, che da ventitre anni viene assegnato dal Centro di Coordinamento Perugia Clubs, è andato a Giovanni Giunti, che dunque può affermare di aver chiuso la stagione a testa alta.

Calcio serie C, il Perugia ha le idee chiare per il futuro. Garantisce Meluso - La stagione del centoventesimo anno di vita deve essere quella della riscossa. Questa è la convinzione che aleggia nell'ambiente del Perugia, in primis in Mauro Meluso, arrivato in pieno autunno dalla serie A a dar manforte ad una società ancora alla ricerca della propria identità .

Calcio serie C, il Perugia studia le mosse future. Il punto della situazione - Bisognerà attendere poco più di un mese e mezzo per l'apertura della sessione estiva del mercato, ma il Perugia già sta mettendo a punto le idee per la costruzione della squadra che dovrà andare alla riscossa nel prossimo campionato.

Siamo senza parole. È morto Celeste Pin, ex calciatore della Fiorentina ma anche di Perugia, Verona e Siena. Aveva solo 64 anni. Ha deciso di togliersi la vita nella sua abitazione di Firenze. A dare l'allarme, un suo parente che non lo sentiva più da ore. Chis Vai su Facebook

