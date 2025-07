Serie A recupero partite rinviate | approvato il nuovo regolamento

Gare rimandate, ecco quando si giocheranno i recuperi: la Lega Serie A vara il nuovo regolamento Nuovo regolamento in Serie A. Alla luce di una stagione ormai prossima ad iniziare, la Lega Serie A ha annunciato un cambiamento per quanto riguarda il regolamento. Serie A, novità sui recuperi (Lapresse) – calciomercato.it Nell’assemblea di Lega tenutasi oggi a Milano, i club di massima serie hanno varato un nuovo regolamento per le partite non iniziate e quelle interrotte in anticipo. In particolar modo, si è arrivati a fissare un criterio oggettivo per arrivare a recuperare la partita il giorno dopo la data originaria, salve eccezioni previste quali maltempo, gare riavvicinate o sosta per le nazionali. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Serie A, recupero partite rinviate: approvato il nuovo regolamento

#SerieA | Cambia il regolamento sul #recupero delle partite rinviate: ecco quando si giocherà Vai su X

La Lega Serie A ha adesso un nuovo regolamento per il recupero delle partite rinviate: si giocherà entro e non oltre le 24 ore successive, tranne in alcuni casi eccezionali. Vai su Facebook

Il nuovo regolamento sui recuperi delle partite rinviate; Serie A, nuove regole per le partite da recuperare: si gioca entro 24 ore; Serie A partite rinviate, cambia tutto. Ecco, finalmente, il regolamento ufficiale.

