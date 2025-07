Serie A novità su regolamento recuperi e prosecuzione delle gare

Dopo il Consiglio odierno, la Lega Serie A comunica le novità emesse sul regolamento dei recuperi delle gare non iniziate e per la prosecuzione di quelle interrotte per la stagione 20252026. NOVITÀ – Il Consiglio della Lega Serie A riunitosi quest'oggi ha a cceso i riflettori sul caso di mercato Ademola Lookman legato ad Inter e Atalanta. Ma l'incontro tra Giuseppe Marotta e Luca Percassi non è l'unico tema caldo. Dall'Assemblea, infatti, arrivano importanti novità sul regolamento del campionato di Serie A Enlive e del campionato Primavera 1 20252026, nell'ambito del recupero delle partite non iniziate e per la prosecuzione di quelle interrotte.

