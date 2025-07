Serie A Milan-Como in Australia? C’è l’ok anche del governo locale

Milan-Como, gara valida per la 24esima giornata della Serie A ormai alle porte, si giocherà in Australia? Se ne parla ormai da alcuni mesi e la decisione sembra sempre più vicina. Dopo l’ok della Figc, infatti, il governo australiano ha dato il suo via libera all’organizzazione della trasferta. La città scelta sarebbe Perth, la cui squadra, il Perth Glory giocherà proprio contro il Milan in amichevole giovedì 31 luglio. Non una coincidenza, probabilmente. E così mentre i rossoneri guidati da Max Allegri e la squadra di Cesc Fabregas proseguono la preparazione in vista dell’avvio del campionato, le società lavorano per capire se questa lunga trasferta dall’altra parte del mondo si farà . 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Serie A, Milan-Como in Australia? C’è l’ok anche del governo locale

