Serie A cambia il regolamento sui recuperi delle partite! È ufficiale la novità che riguarda la Juventus e le altre squadre italiane compreso il Primavera 1

Serie A, novità sul regolamento dei recuperi delle partite! È ufficiale, cosa cambia per la Juventus e le altre squadre italiane (e il Primavera 1). Una svolta per garantire maggiore regolarità e tempestività al campionato. Il Consiglio della Lega Serie A ha varato un nuovo, importante regolamento per la gestione delle partite non disputate o interrotte, che entrerà in vigore a partire dalla stagione 202526. Le modifiche, che riguarderanno sia la Serie A che il campionato Primavera 1, mirano a ridurre i buchi in calendario e a fornire regole più chiare a club e addetti ai lavori. La svolta della Lega: recuperi entro 24 ore.

