Serie A arriva la svolta sulle gare rinviate | dovranno essere recuperate entro le 24 ore

Niente più polemiche sulle date per il recupero delle partite rinviate. Il Consiglio della Lega Serie A ha infatti approvato il regolamento per «il recupero delle gare non iniziate e per la prosecuzione delle gare interrotte del Campionato Serie A Enilive e del Campionato Primavera 1 della stagione sportiva 20252026», con l’obiettivo di definire con criteri oggettivi le norme per recuperare. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Serie A, arriva la svolta sulle gare rinviate: dovranno essere recuperate entro le 24 ore

In questa notizia si parla di: serie - gare - rinviate - arriva

Calendario Inter Serie A 2024/25, ecco tutte le gare: finale da incubo - Calendario Inter Serie A. È stato svelato oggi a Parma il calendario della Serie A 2025/2026. L’Inter, affidata ufficialmente a Cristian Chivu dopo l’addio di Simone Inzaghi, inizia la nuova stagione con l’obiettivo di insidiare il titolo al Napoli campione in carica.

Serie D 2025/2026: oggi le gare di andata dei play off e play out - La Serie D 2025/2026 avrà oggi contorni più precisi: andranno infatti in scena le gare di andata dei play off e le gare dei play out.

Serie C, la fase nazionale dei playoff: LIVE le gare di ritorno - Con la chiusura dei gironi B e C, termina la regular season di Serie C. Un campionato che però ha ancora tanto da dire, visto che ci sono i playoff.

Novità in Serie A, le gare rinviate devono essere recuperate entro 24 ore. Il regolamento per le partite posticipate o interrotte #ANSA Vai su X

La Lega Serie A ha adesso un nuovo regolamento per il recupero delle partite rinviate: si giocherà entro e non oltre le 24 ore successive, tranne in alcuni casi eccezionali. Vai su Facebook

Dalla Serie A ai Dilettanti: il calcio si ferma per la morte di Papa Francesco; Il calcio si ferma per la morte del Papa: tutte rinviate le partite di oggi; Gare rinviate per la morte del Papa, Fiorentina giù dall'aereo, Lazio irritata con la Lega: i problemi delle squadre.

Serie A, arriva la svolta sulle gare rinviate: dovranno essere recuperate entro le 24 ore - Il Consiglio della Lega Serie A ha infatti approvato il regolamento per «il recupero delle gare non iniziate e per la prosecuzio ... Lo riporta msn.com