Serenissima Ristorazione cresce nel Sud Italia | 4 mln per il nuovo centro di produzione a Napoli

Risultati solidi in tutti i principali indicatori e un trend di crescita confermato dai numeri. Questi i risultati contenuti nel bilancio di esercizio 2024, approvato dall’Assemblea dei Soci di Serenissima Ristorazione, top player nella ristorazione collettiva. I dati salienti contenuti nel documento testimoniano una crescita di tutti i principali indicatori economico-finanziari, con il fatturato consolidato che ha raggiunto 593.475.756 euro, con un incremento del 9,8%  rispetto al 2023, ma soprattutto con l’ Ebitda, che ha toccato 34.631.116 euro, con una crescita del 21,44% su base annua. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

