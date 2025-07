Serata inaugurale per la Fondazione in Azione di Tredozio in piazza la musica dei RadioPop

Venerdì 1 agosto, dalle ore 20, in piazza Iacopo Vespignani a Tredozio, si tiene la presentazione della Fondazione "Casa di riposo Brentani Nuti Bonaccorsi e Tredozi Impresa sociale". L'evento prevede un ricco palinsesto gastronomico e musicale, offerto dal buffet dello chef Angelo Visani e dalla. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

