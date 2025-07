Serata al Castello di Montecuccolo tra artigiani del gusto e raccolta fondi

Con un grande evento, il Castello di Montecuccolo (Pavullo) ritorna per una sera agli antichi fasti di quando era residenza di una delle casate più importanti dello stato Estense, ed è proprio ’ Il ritorno di Raimondo ’ il nome dato all’evento dagli organizzatori. La prima edizione di un appuntamento enogastronomico organizzato da ’Vericac’è’, il Giamberlano, Valter e Stella Tagliazucchi, che domani dalle ore 19, si snoderà fra le antiche mura del castello che diede i natali al condottiero Raimondo di Montecuccoli, per incontrare artigiani del gusto, pasticceri, vignaioli, ristoratori, che metteranno a disposizione le loro migliori specialità , per una raccolta fondi a favore di FrignAut. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Serata al Castello di Montecuccolo tra artigiani del gusto e raccolta fondi

