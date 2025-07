Semplici analizza: «Chivu? Cambiare modulo non basta, servono idee chiare. Frattesi? Questa può essere la sua stagione». Il cambio in panchina ha portato una ventata d’aria nuova in casa Inter, con Cristian Chivu chiamato a raccogliere l’eredità di Simone Inzaghi dopo quattro anni di successi. A commentare l’inizio del nuovo corso è stato Leonardo Semplici, ex allenatore di Spal e Cagliari, intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la possibile evoluzione tattica della squadra nerazzurra. «Non so se Chivu cambierà il sistema tattico, ma saranno importanti i principi di gioco dopo quattro anni bellissimi con Inzaghi. 🔗 Leggi su Internews24.com

Semplici analizza: «Chivu? Sarà decisiva la proposta di gioco. Frattesi può esplodere»