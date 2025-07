Selena Gomez lancia la fragranza Rare Eau De Parfum dal flacone adatto a chi ha problemi di destrezza | A causa del Lupus non ho forza nelle mani Non è così triste come sembra Sono viva e questo è tutto ciò che conta

Dopo cinque anni dalla nascita del suo brand virale, Selena Gomez arriva con un profumo per «far sentire bene con se stessi, aiutare ad aumentare la propria sicurezza, incoraggiare e non solo per apparire più belli». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Selena Gomez lancia la fragranza Rare Eau De Parfum, dal flacone adatto a chi ha problemi di destrezza: «A causa del Lupus non ho forza nelle mani. Non è così triste come sembra. Sono viva e questo è tutto ciò che conta»

