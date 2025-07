Il nostro corpo è composto per oltre il 60% da acqua. Perdiamo regolarmente liquidi attraverso l'urina, la respirazione e la sudorazione. Per compensare questa carenza, è importante consumare acqua in abbondanza, limitando le bevande zuccherate o dolcificate artificialmente e l'alcol. Bisogna cercare di bere senza avere sete, soprattutto se c'è caldo e se si è anziani. Idealmente, si consiglia di bere da 1 a 1,5 litri di acqua al giorno. Ecco alcuni consigli per aiutare a raggiungere questo obiettivo. Perché è meglio bere in piccole quantità piuttosto che tutto in una volta?. Per il corretto funzionamento dell'organismo è preferibile un tasso di idratazione regolare rispetto a fasi alternate di disidratazionereidratazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sei consigli per bere più acqua