Seduti al bar poi la strage attacco armato senza precedenti | decine di morti

Ridevano ancora, all’ultimo tavolo rimasto pieno. Le sedie bianche di plastica erano storte, appoggiate male sull’asfalto irregolare. In alto, le luci gialle del bar scintillavano tremolanti, come ogni notte. Qualcuno aveva messo della musica, un vecchio reggaetĂłn da cellulare. Non era un posto elegante, ma era pieno di gente: chi beveva, chi scrollava il telefono, chi parlava della domenica appena finita. Poi sono arrivate le due auto. I pickup si sono fermati di colpo. Nessuna frenata, nessun urlo. Solo portiere che si aprono insieme, con lentezza chirurgica, e uomini in nero che scendono con le armi giĂ in pugno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Seduti al bar poi la strage, attacco armato senza precedenti: decine di morti

In questa notizia si parla di: seduti - strage - attacco - armato

Raffica di mitra su gruppo di turisti, è una strage: Notizia di un italiano tra i morti; Pakistan, commando armato fa strage di turisti nel Kashmir: 10 morti; Seduti al bar poi la strage, attacco armato senza precedenti: decine di morti.

Strage di cristiani. Attentato dell'Isis in Congo, almeno 40 morti - Una ventina di vittime è stata accoltellata durante una veglia in una chiesa cattolica, mentre altri corpi sono stati trovati in case e negozi dati ... Da huffingtonpost.it

Strage di cristiani in Congo: attacco ADF-Isis in chiesa, 40 morti/ “Massacrati con macete, case incendiate” - Isis attaccano chiesa a Komanda: 43 civili morti a colpi di machete, corpi arsi vivi. Scrive ilsussidiario.net