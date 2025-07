Sebastiano Esposito Inter ora i nerazzurri hanno fretta! Da lui i soldi necessari per Lookman? Gli scenari

per l’attaccante. Il mercato Inter è al lavoro per monetizzare attraverso le uscite, con l’obiettivo di creare un tesoretto utile a finanziare gli ultimi colpi di mercato. Tra i profili in uscita c’è Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 cresciuto nel vivaio nerazzurro e reduce da una stagione positiva in prestito all’ Empoli, dove ha collezionato 10 gol e 2 assist. Nonostante il buon rendimento, il giocatore non rientra nei piani tecnici di Cristian Chivu, a causa dell’elevata concorrenza nel reparto offensivo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sebastiano Esposito Inter, ora i nerazzurri hanno fretta! Da lui i soldi necessari per Lookman? Gli scenari

Monterrey-Inter LIVE: le formazioni ufficiali. Sebastiano Esposito e Sergio Ramos dal 1', Sucic e Luis Henrique in panchina - Monterrey-Inter è la gara d`esordio dei nerazzurri e delle formazioni italiane nel Mondiale per Club Fifa che si sta giocando negli Stati Uniti.

Calciomercato Inter LIVE: la Fiorentina insiste per Sebastiano Esposito, si allontana Hojlund, aumentano le pretendenti per Calhanoglu - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Sebastiano Esposito Inter, rebus sul futuro: cessione per fare cassa? Occhio all’ipotesi permanenza qualora… - di Redazione Sebastiano Esposito Inter, rebus sul futuro: cessione per fare cassa? Occhio all’ipotesi permanenza qualora… Lo scenario per l’attaccante.

Alfredo Pedullà parla del possibile addio all'Inter di Sebastiano Esposito Secondo il noto esperto di mercato i nerazzurri non andranno oltre i 7 milioni offerti dal Cagliari E voi? Cosa ne pensate della cifra?

Cagliari, ritorno di fiamma con Sebastiano Esposito: c'è l'okay del giocatore; Sondaggio del Borussia Monchengladbach per Sebastiano Esposito: l'attaccante può lasciare l'Inter; Calciomercato Inter: Sebastiano Esposito pedina per sbloccare Leoni, i dettagli.

Esposito lascia l’Inter: ha deciso, giocherà in Serie A - L'Inter sta cambiando pelle pian piano e ora è tempo di sfoltire l'attacco: Sebastiano Esposito è pronto a lasciare ancora i nerazzurri. Come scrive calciomercato24.com

Esposito Inter, il Cagliari può ancora provarci? Nonostante Kilicsoy i sardi restano in corsa per Sebastiano - Esposito Inter, Cagliari ancora in corsa per Sebastiano nonostante l’acquisto di Kilicsoy nel reparto offensivo. Si legge su informazione.it