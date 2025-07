Se vuoi rivedere la tua cagnolina Cindy prepara 450 euro | sedicenne arrestato per tentata estorsione

Una brutta disavventura per la cagnolina Cindy, per fortuna con il lieto fine. Il piccolo maltese era stato affidato a un’amica dalla proprietaria, che per qualche giorno non poteva occuparsene a causa di diversi impegni. L’amica lo aveva lasciato nel giardino della sua casa a Varcaturo, frazione del comune di Giugliano, in Campania. Poi di Cindy si erano perse le tracce fino a una particolare telefonata. “Se vuoi rivedere il cane prepara 450 euro “, è la richiesta arrivata per rivedere Cindy. Dopo aver concordato l’incontro per la restituzione della piccola cagnolina dal pelo riccio, la donna ha chiamato il 112 e raccontato tutto ai Carabinieri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

