Se parte Zielinski l’Inter andrà su un mediano | ecco il profilo – TS

Zielinski, in questo momento, è infortunato e sta lavorando a parte per ritrovare la miglior condizione. Ma se dovesse diventare un uomo-mercato, allora l’Inter lo andrebbe a sostituire con un mediano. IL PUNTO – In casa l’Inter, in questi giorni e soprattutto oggi, l’argomento principale è Ademola Lookman ( vedi articolo ). Ma occhio anche al centrocampo. Cristian Chivu porterà diverse modifiche nell’assetto tattico della squadra, dopo l’addio di Simone Inzaghi. Tra queste, il passaggio dal 3-5-2 al 3-4-2-1. In questo senso, in mezzo, la linea mediana da tre passerebbe a due uomini. E quindi oltre a centrocampisti forti tecnicamente ci vorrebbe anche un profilo diverso: un mediano interditore, che sappia correre dietro gli avversari, strappare i palloni e fare da diga davanti la difesa. 🔗 Leggi su Inter-news.it

