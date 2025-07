La differenza tra una comunità e una community non è la differenza tra l’italiano e l’inglese: è quella tra una cosa che esisteva (forse esiste ancora, chissà ) e una cosa che non esisterà mai. Che una cosa che sta dentro al telefono non esista è, intuitivamente, a portata di cinquenne, eppure è difficile da far capire agli abitanti teoricamente adulti del presente, perché tra gli abitanti teoricamente adulti del presente sono molto presenti due gruppi. Quelli che con ciò che sta dentro al cellulare fatturano, perlopiù con un prodotto inesistente (l’appartenenza alla community stessa), e quindi non hanno una gran voglia di rinnegare ciò che costituisce il loro sostentamento e andare a cercarsi un lavoro vero. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Se non lo hai visto sul tuo telefono non è mai successo, e altre stravaganze moderne