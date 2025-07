Se Ndoye vale 45 milioni per Lookman ce ne vogliono almeno 90 e invece l’Inter rischia di prenderlo a 45

. Le vie del calciomercato sono infinite. Siamo evidentemente profani del calcio, altrimenti ci saremmo giĂ spiegati come sia possibile che Ndoye e Lookman abbiano lo stesso prezzo. Lo svizzero del Bologna, rincorso dal Napoli come se si trattasse della reincarnazione di George Best, è stato acquistato dal Nottingham Forest per 45 milioni piĂą il 20% sulla rivendita in favore del Bologna. Quindi è acclarato che noi non capiamo nulla di calcio. PerchĂ© non ne avremmo spesi 25 per un giocatore che in fondo ha disputato una buona stagione nel Bologna con otto gol in Serie A e nove in stagione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

