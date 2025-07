Scuole medie aperte di pomeriggio in Emilia-Romagna | un’occasione di aggregazione

Con un bando da 4,5 milioni di euro, la Regione avvia una sperimentazione per le scuole medie. L’obiettivo è estendere l’apertura degli istituti oltre l’orario curricolare, offrendo a studenti e famiglie nuove occasioni di aggregazione, percorsi di accompagnamento e orientamento. La scadenza per presentare i progetti è fissata per l’8 ottobre 2025. Scuole medie aperte . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

