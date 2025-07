Scuole al giro di valzer Manzoni in via don Sturzo | ci resterà almeno un anno

Trasferimenti di aule e di classi per due scuole pubbliche di Bresso. A settembre, la elementare Papa Giovanni XXIII tornerà in via Bologna, mentre la media Alessandro Manzoni andrà in trasferta in una palazzina della elementare Enrico Romani di via don Sturzo, almeno per un anno. I traslochi dei banchi, delle cattedre e degli arredi scolastici sono già stati portati a termine nelle ultime settimane: se da una parte la Papa Giovanni XXIII lascia la Scuola Satellite di via Lurani, dove è rimasta per ben due anni, dall’altra gli interventi di ristrutturazione dell’intero complesso scolastico di via Patellani, grazie a fondi governativi Pnrr, costringono la Alessandro Manzoni a un spostamento inevitabile, sempre nel quartiere San Carlo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scuole al giro di valzer. Manzoni in via don Sturzo: ci resterà almeno un anno

