Scuola rimandati con il 6 in condotta La bozza del dpr approda al Cdm

Roma, 29 luglio 2025 – Con il 6 in condotta si verrà “rimandati a settembre” (come si diceva una volta). Cambia la dicitura ma non la sostanza del provvedimento preso al fine di limitare i casi di violenza e comportamenti scorretti nelle scuole superiori che oggi approderĂ nel Consiglio dei ministri. Sono infatti ammessi alla classe successiva gli studenti e le studentesse che, in sede di scrutinio finale, conseguono un voto di comportamento "superiore a sei decimi", anzichĂ©Â "non inferiore a sei", come previsto dalla disposizione contenuta nel testo attualmente vigente. Lo specifica la relazione tecnica della bozza dello schema di dpr in materia di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione ( scuole superiori ). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scuola, rimandati con il 6 in condotta. La bozza del dpr approda al Cdm

In questa notizia si parla di: condotta - rimandati - scuola - bozza

Scuola, rimandati con il 6 in condotta. La bozza del dpr approda al Cdm; Revisione voto in condotta, chi prende 6 sarĂ rimandato a settembre. Cambiano anche le sospensioni. ULTIMA BOZZA disegno di legge approvato [SCARICA]; Valutazione comportamento studentesse e studenti: un provvedimento ancora indefinito per una scuola che sanziona senza educare.

Scuola, rimandati con il 6 in condotta. La bozza del dpr approda al Cdm - In Consiglio dei ministri il testo con una modifica nella dicitura che non cambia la sostanza. Da quotidiano.net