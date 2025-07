Scozia Trump inaugura un nuovo campo da golf che porta il suo nome

Donald Trump ha inaugurato in Scozia, nel villaggio di Balmedie, un nuovo campo da golf che porta il suo nome. Il presidente degli Stati Uniti ha concluso così un viaggio all'estero di cinque giorni dedicato alla promozione delle proprietà di lusso della sua famiglia e al golf. Il tycoon e i suoi figli Eric e Donald Jr. hanno tagliato il nastro cerimoniale e giocato la prima partita nella nuova struttura, situata sulla costa settentrionale della Scozia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Scozia, Trump inaugura un nuovo campo da golf che porta il suo nome

La Scozia si prepara a ricevere Donald Trump. Il presidente Usa, che già possiede qui due resort di golf, arriverà dal 25 al 29 luglio per una visita privata, in cui inaugurerà anche il suo terzo campo da golf.

Il presidente Usa, che già possiede qui due resort di golf, arriverà dal 25 al 29 luglio per una visita privata, in cui inaugurerà anche il suo terzo campo da golf.

Rafforzate le misure di sicurezza intorno al campo da golf Turnberry, nel sud-ovest della Scozia, in vista della visita del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, proprietario del campo dal 2014.

Trump in Scozia: inaugura un golf club dedicato alla madre e vede Starmer e von der Leyen

Durante la sua permanenza in Scozia, Trump discuterà di commercio e dazi con il primo ministro britannico Keir Starmer e con la presidente della Commissione

Colorata e pacifica protesta contro la visita di Donal Trump fuori dal campo da golf dell'Aberdeenshire.