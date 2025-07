Scottish Challenge | otto azzurri in Scozia in campo anche Paratore e Celli

Dal 31 luglio al 3 agosto sul percorso dello Schloss Roxburghe. In palio punti preziosi per la Road to Mallorca. Tra i favoriti anche Gagliardi, giovane talento romano e vincitore del Brabazon Trophy. Tappa scozzese per l’ HotelPlanner Tour, che approda al Farmfoods Scottish Challenge sul prestigioso Schloss Roxburghe Golf Course, dal 31 luglio al 3 agosto. Otto gli italiani al via, tra professionisti affermati e giovani promesse: Renato Paratore, Filippo Celli, Stefano Mazzoli, Michele Ortolani, Aron Zemmer, Lorenzo Scalise, Enrico Di Nitto e il dilettante Biagio Andrea Gagliardi, classe 2005, già protagonista con il successo al Brabazon Trophy. 🔗 Leggi su Sportface.it