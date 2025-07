Scotte Psichiatria apre ai giovani | Risposta a un’esigenza sentita

Una nuova area per la presa in cura delle situazioni più acute di giovani affetti da disturbi mentali. Giovani dai 16 ai 24 anni, troppo grandi per la neuropsichiatria infantile, troppo piccoli per la psichiatria degli adulti. Ragazzi in cerca di aiuto, sempre più numerosi, in un vuoto strutturale adesso colmato: sono stati inaugurati ieri i primi sei posti letto (seguirà l’implementazione di ulteriori posti day hospital) per il Centro clinico per valutazione e assistenza breve per giovani in evoluzione della Uoc Psichiatria, alle Scotte, utilizzabili già da venerdì. "Questo arricchimento della psichiatria dà una risposta a un’esigenza importante, quella dei ragazzi che stanno vivendo il momento di transizione tra l’adolescenza e l’età adulta – ha affermato il dg dell’ Aou Senese, Antonio Barretta –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scotte, Psichiatria apre ai giovani: "Risposta a un’esigenza sentita"

In questa notizia si parla di: giovani - psichiatria - scotte - apre

Scotte, Psichiatria apre ai giovani: Risposta a un’esigenza sentita; Salute mentale: al via a Siena i primi posti letto per il Centro clinico per valutazione e assistenza breve per giovani in evoluzione della UOC Psichiatria; Aou Senese, inaugurato il nuovo reparto di Psichiatria: sei posti letto dedicati ai giovani tra 16 e 24 anni.

Scotte, Psichiatria apre ai giovani: "Risposta a un’esigenza sentita" - per il Centro clinico per valutazione e assistenza breve per giovani in evoluzione della Uoc Psichiatria, alle Scotte, utilizzabili già da venerdì. lanazione.it scrive

Alle Scotte i primi posti letto per il Centro clinico per giovani della Psichiatria - Le esigenze di salute mentale dei giovani in situazioni di crisi psichiatrica stanno registrando un aumento costante e significativo, La nuova area è stata presentata alla presenza del Presiden ... Scrive ilcittadinoonline.it