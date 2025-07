Scorrimento graduatoria per disoccupati Napoli Nappi | da Governo e Lega principi di trasparenza e rispetto delle regole

Il leghista Nappi: “Grazie al sottosegretario Durigon si garantisce trasparenza nella selezione di 800 disoccupati. Ora si lavori allo scorrimento della graduatoria con il contributo delle istituzioni locali”. “È soltanto grazie al Governo nazionale e, in particolare, al sottosegretario Claudio Durigon, che hanno avviato il progetto per l’inserimento al lavoro di 800 disoccupati napoletani, se per la prima volta hanno prevalso linearità e correttezza. Il metodo utilizzato ha portato a selezionare chi ha agito senza scorciatoie né canali preferenziali, costume di cui, purtroppo, è ricca la storia delle politiche del lavoro e della formazione della Regione Campania. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: disoccupati - scorrimento - graduatoria - nappi

Nappi, scorrimento graduatoria idonei per sanare carenza Oss - Nappi, scorrimento graduatoria idonei per sanare carenza Oss Il capogruppo della Lega ha presentato una interrogazione NAPOLI , 08 settembre 2023, 10:28 ... Si legge su ansa.it