Scoppia un incendio vicino all'aeroporto di Catania sospesi tutti voli | Restate a casa

Un vasto incendio è scoppiato vicino all'aeroporto di Catania: tutti i voli sono stati sospesi a causa del fumo. "La sicurezza dei passeggeri e di tutto il personale è la nostra massima prioritĂ ", spiega la societĂ che gestisce lo scalo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Fiumicino, incendio di sterpaglie vicino all’aeroporto - Fiumicino, 30 giugno 2025 – Dalle ore 13.00 circa, la Sala Operativa ha inviato sei APS, tre Autobotti, più il funzionario di servizio e Capo Turno Provinciale in Via Geminiano Montanari,42 per un vasto incendio di sterpaglie.

Ardea, ennesimo incendio in una proprietà di nomadi: il fuoco divampa vicino alla litoranea - Ardea, 19 luglio 2025 – Un incendio, l’ennesimo, scoppiato in una proprietà di nomadi, ha messo in allarme la zona di villeggianti romani, a pochi metri dalla litoranea e dal complesso delle Sabbie d’oro.

Incendio sul monte vicino all'aeroporto di Palermo, voli dirottati a Trapani-Birgi e Catania - Un incendio è divampato su Monte Pecoraro, a Carini, dove stanno intervenendo i vigili del fuoco. «In ottemperanza alle regole emanate da Enac entro la distanza di 9 chilometri dal fuoco, alcuni voli sono stati dirottati», fa sapere la Gesap, società che gestisce l’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo.

