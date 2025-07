Scoperti nuovi casi di Hiv nell' Agrigentino | quanti sono i contagiati e quanti i malati di Aids

Non se ne parla più, quasi come se non esistesse. Eppure il sistema di sorveglianza nazionale dell’Istituto superiore di Sanità pone la Sicilia fra le regioni a incidenza medio-alta, fra le più elevate del Sud. Sono 3.397 i casi di uomini e donne, residenti sull'isola, che dal primo gennaio 2009. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: quanti - casi - sono - scoperti

Il morbillo spaventa il nord America, fari puntati su Canada e Stati Uniti: quanti casi sono stati registrati e perché è pericoloso anche per noi - Dal 1 gennaio 2025 ad oggi in tutta la regione delle Americhe, l’Oms ha confermato oltre 2300 casi di morbillo, inclusi tre decessi.

West nile, quanti nuovi casi oggi? Il bollettino: contagi dal Lazio al Veneto. Ed è allarme per quelli "nascosti" -  Dopo il decesso di una donna di 82 anni a Latina lo scorso 20 luglio, crescono i timori per i casi di febbre West Nile nel Lazio, e non solo.

West Nile, aumentano i casi nel Lazio: sette nuovi contagi, due con sindrome neurologica. Quanti sono e dove - La Regione Lazio comunica che 7 nuovi casi di positività al virus West Nile sono stati confermati dalle analisi effettuate presso il Laboratorio di Virologia dell?Istituto.

È stato pubblicato un nuovo video del concerto dei Coldplay in Massachusetts, durante il quale sono stati sorpresi abbracciati Andy Byron, amministratore delegato, e Kristin Cabot, responsabile delle risorse umane di Astronomer (entrambi sposati ma non tra Vai su Facebook

West Nile virus in Campania, 9 ricoverati dopo il focolaio a Baia Domizia nel Golfo di Gaeta: i sintomi; No, in Cina non sta circolando un nuovo virus: che cos'è l'Hmpv e quali sono i sintomi; Tutti i limiti del nuovo reato di femminicidio.

West Nile, 32 casi in Italia: quasi tutti nella forma più grave neuro-invasiva. L’epicentro in provincia di Latina - Quali sono i sintomi dell’infezione e le conseguenze. Si legge su msn.com

Lazio, scoperti altri due casi di Virus West Nile: cosa sapere su sintomi e terapie - Nel Lazio emergono due nuovi casi di Virus West Nile: sintomi, strategie di prevenzione e aggiornamenti sulle azioni di sorveglianza. Lo riporta notizie.it