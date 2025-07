Una sorta di "dibattimento", aspro nei toni, che va in onda in uno studio tv. Si parla del delitto di Garlasco lunedì 28 luglio a Filorosso su Rai3, condotta da Manuela Moreno, e tra i protagonisti ci sono Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, e Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio. A scatenare il tutto sono i giudizi impietosi di Lovati sulla perizia di parte dell'impronta 33 con il legale di Sempio che controbatte: "Quello che ha detto Massimo è stato un atto d'amicizia, perché lui mi vede stanco e anziano e si è detto: ‘Aspetta che lo faccio riposare', ma purtroppo non credo che riuscirà a estromettere la difesa di Stasi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Scontro mai visto tra i legali di Sempio e Stasi. E Lovati minaccia: "Esposto in Procura"