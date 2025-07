Scontri tra gli ultras in A14 la Procura chiude le indagini | in 16 a rischio processo

ANCONA – Tre erano finiti in manette, altre 16 erano stati denunciati a piede libero. La Procura di Teramo ha chiuso le indagini sui secondi, 16 ultras  dell'Ancona calcio finiti nei guai il 4 maggio scorso dopo uno scontro tra tifoserie avvenuto sulla rampa di accesso del casello autostradale di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

