Scontri durante uno sciopero in Angola quattro morti e centinaia di arresti

Quattro persone sono morte a Luanda, la capitale dell’Angola, negli scontri scoppiati durante uno sciopero indetto dai tassisti contro l’aumento del prezzo della benzina, ha affermato il 29 luglio la polizia. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Scontri durante uno sciopero in Angola, quattro morti e centinaia di arresti

