Sconosciuti per una notte | trailer e data di uscita del film al cinema

nuovo film in uscita: “sconosciuti per una notte” di alex lutz. Un nuovo lungometraggio che promette di coinvolgere gli appassionati di cinema romantico e introspezione arriverĂ nelle sale cinematografiche italiane a fine agosto. Il film, intitolato “Sconosciuti per una notte”, rappresenta un’opera che si svolge nell’arco di una sola notte, ambientata nella suggestiva cornice di Parigi, e vede alla regia e nel ruolo principale alex lutz. La pellicola è distribuita da Wanted e sarĂ disponibile dal 28 agosto. trama e ambientazione del film. una notte parigina tra incontri imprevisti. Il racconto prende avvio da un episodio apparentemente banale: un litigio tra due passeggeri di un metrò affollato, entrambi sulla soglia dei cinquant’anni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Sconosciuti per una notte: trailer e data di uscita del film al cinema

In questa notizia si parla di: notte - sconosciuti - film - uscita

Esce dalla discoteca per guardare il mare di notte, sconosciuti la violentano sulla spiaggia - Una turista 30enne di Porto Sant'Elpidio è stata aggredita da un gruppo di sconosciuti sulla spiaggia nella notte tra sabato e domenica.

Sconosciuti per una notte: il trailer italiano del film sentimentale francese dal 28 agosto al cinema - Arriverà al cinema il 28 agosto con Wanted il film francese Sconosciuti per una notte. Questo è il trailer italiano.

Sconosciuti per una notte: il trailer del film al cinema dal 28 agosto - Sconosciuti per una notte: il trailer del film al cinema dal 28 agosto Wanted è lieta di diffondere il trailer italiano di Sconosciuti per una notte, diretto e interpretato da Alex Lutz e in arrivo nei cinema dal 28 agosto distribuito da Wanted.

Il 21 luglio 1989, 36 anni fa, usciva in 775 cinema degli Stati Uniti, dopo una timida uscita il 12 luglio in appena 41 sale, “HARRY TI PRESENTO SALLY” di Rob Reiner. Diventato un cult molto rapidamente, su questo film si sa tutto, ma ci sono curiosità che non Vai su Facebook

Trailer italiano di 'Sconosciuti per una notte'; Sconosciuti per una notte, il trailer italiano del film di Alex Lutz; Sconosciuti per una notte: il trailer italiano del film sentimentale francese dal 28 agosto al cinema.

Sconosciuti per una notte (trailer italiano HD) - Un film con Karin Viard, Alex Lutz, Jérôme Pouly, Noémie De Lattre, Kenza Fortas. msn.com scrive

Sconosciuti per una Notte News - Sconosciuti per una Notte news anticipazioni gossip curiosità rumors segreti box office spettatori incassi interviste speciali backstage clip recensioni cinema americano italiano in uscita ... Come scrive comingsoon.it