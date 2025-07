Tempo di lettura: < 1 minuto È stato trovato privo di vita all’interno della sua auto, una Fiat Panda, parcheggiata in un’area di sosta nella frazione San Bartolomeo a Montoro. A fare la tragica scoperta è stato un passante, che ha immediatamente allertato i soccorsi dopo aver notato il corpo riverso all’interno della vettura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, un’ambulanza del 118 e la polizia locale. L’area è stata prontamente transennata per consentire i rilievi e il medico legale ha effettuato un primo esame esterno della salma, in attesa delle determinazioni del magistrato di turno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sconcerto per un uomo trovato privo di vita nella sua auto