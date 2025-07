Scompare per tre giorni e viene trovato morto in un'auto un amico | Eravamo insieme non ricordo cos'è successo

Sabato è scomparso un uomo di quarant'anni, originario di Lodi. Ieri è stato rinvenuto morto all'interno di un'automobile che è stata trovata in un canale a Fornace, nelle campagne della provincia di Cremona. Un amico si è presentato dai carabinieri e ha detto di essere stato con lui, ma di non ricordare cosa sia successo. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: amico - morto - scompare - giorni

Samuele Freddi morto a 21 anni dopo una serata in discoteca: assolto l’amico che gli diede uno schiaffo - La Corte di Assise di Appello di Brescia ha assolto il ragazzo di 20anni imputato per la morte dell'amico Samuele Freddi, il 21enne deceduto dopo una serata in discoteca.

Il dolore di Lecco per Andrea Castagna, morto nell'incidente in Statale 36: ''Sei stato un amico vero'' - Lecco, 20 maggio 2025 – Una toccata, più che uno scontro. Poi la sbandata e l' imbarcata. Andrea è stato catapultato contro il guard rail, che, come una lama, lo ha decapitato.

Il dolore di Lecco per Andrea Castagna, morto nell’incidente in Statale 36: “Sei stato un amico vero” - Lecco, 20 maggio 2025 – Una toccata, più che uno scontro. Poi la sbandata e l' imbarcata. Andrea è stato catapultato contro il guard rail, che, come una lama, lo ha decapitato.

Scompare uno dei protagonisti del mondo dello sport e dello show business mondiale, soprattutto negli anni 80 e 90. Hulk Hogan, è morto oggi a 71 anni. Considerato una leggenda del Wrestling, Hogan è stato il principale protagonista dell’affermazione negl Vai su Facebook

Scomparso, lo trovano morto in auto. L'amico insanguinato e in stato confusionale: C'è stato un incidente; Scompare per tre giorni e viene trovato morto in un'auto, un amico: Eravamo insieme, non ricordo cos'è successo; Trovato morto in un’auto il 40enne scomparso a Grumello, l’amico: “Eravamo insieme ma non ricordo cos’è successo”.

Scompare per tre giorni e viene trovato morto in un’auto, un amico: “Eravamo insieme, non ricordo cos’è successo” - Ieri è stato rinvenuto morto all’interno di un’automobile che è stata trovata in un canale a Fornace, nelle campagne della provincia di ... fanpage.it scrive

Scomparso, lo trovano morto in auto. L'amico insanguinato e in stato confusionale: "C'è stato un incidente" - Si era allontanato con un altro uomo, che però non è in grado di dire cosa sia accaduto. Scrive today.it