Scompare per giorni la tragica svolta | trovato morto in auto L’amico ferito va dai carabinieri

Una scoperta sconvolgente ha posto fine a una delle recenti sparizioni che avevano tenuto con il fiato sospeso un’intera comunitĂ . Dopo giorni di angoscia e di ricerche senza esito, la verità è emersa dalle acque di un canale: una scena drammatica che ha chiuso nel modo piĂą tragico possibile un caso ancora avvolto dal mistero. Il corpo senza vita di un uomo di quarant’anni, residente a Lodi, è stato rinvenuto all’interno della sua automobile sommersa in un canale nelle campagne cremonesi, precisamente tra Pizzighettone, Grumello Cremonese e Crotta d’Adda. L’uomo risultava scomparso da sabato 26 luglio 2025. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: giorni - scompare - tragica - svolta

Youssef esce e scompare nel nulla, prefettura diffonde la foto: sparito da 7 giorni a Ferrara - Dopo aver avuto l'autorizzazione dei parenti, le autoritĂ hanno diffuso anche pubblicamente la foto del trentatreenne per chiedere collaborazione a tutti i cittadini nella ricerca dello scomparso.

Anziano scompare per la seconda volta in pochi giorni a Roma, cittadini e polizia lo salvano nuovamente - Anziano affetto da Alzheimer ritrovato a Roma grazie a due negozianti. Era scomparso per la seconda volta in due settimane.

Esce di casa e scompare per tre giorni: trovato su una panchina al parco - Era su una panchina, da solo, disorientato. E non si sa da quanto tempo fosse lì e dove abbia trascorso gli ultimi tre giorni e due nottate fuori casa.

Donna scompare in crociera: il marito condannato per omicidio. Poi la svolta: ci sono due testimoni nuovi; Matteo Formenti è morto, si è tolto la vita il bagnino della piscina di Castrezzato dove è annegato un bimbo di 4 anni. Era scomparso da Chiari; Caso Resinovich, svolta nelle indagini: il marito Sebastiano Visintin è l’unico indagato, ma si rifugia in Austria.

I giorni della svolta per Banca Mps: "Mediobanca, via libera dalla Bce" - I giorni della svolta per Banca Mps: "Mediobanca, via libera dalla Bce" Anticipazione dell’agenzia Reuters sull’ultimo passaggio formale per l’Offerta pubblica di scambio. Si legge su lanazione.it

Svolta dopo 12 anni di ritardi: la Pa ora paga le imprese entro 30 giorni - Svolta dopo 12 anni di ritardi: la Pa ora paga le imprese entro 30 giorni Il monitoraggio della Ragioneria generale certifica il rispetto dei tempi fissati dalle norme Ue e dall’obiettivo di ... Lo riporta ilsole24ore.com