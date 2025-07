Scivola sui binari e viene travolto da un treno merci in stazione Morto un uomo a Voghera

Un uomo è morto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 29 luglio, travolto da un treno merci in transito nella stazione ferroviaria di Voghera, in provincia di Pavia. Il convoglio, proveniente da Pavia e diretto a Genova, ha investito la vittima intorno alle 14. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i sanitari del 118 hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo — di cui non sono ancora note le generalità — potrebbe essere scivolato accidentalmente sui binari proprio mentre stava sopraggiungendo il treno. 🔗 Leggi su Open.online