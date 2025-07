Schignano, 29 luglio 2025 – Abitazioni inagibili e due persone evacuate questa notte a Schignano, a causa di un incendio che si è sviluppato all'ultimo piano di una palazzina in località Almanno. I vigili del fuoco sono intervenuti verso le 23.50, quando le fiamme e la colonna di fumo avevano già preso piede sul tetto, a causa del surriscaldamento di una canna fumaria. Ingente l'impiego di mezzi e squadre: sul posto sono stati inviati i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Centro Valle Intelvi, con due mezzi e quattro squadre in supporto dalle sedi di Menaggio, Dongo, Como e Cantù, assieme ai soccorritori del 118, per intervenire immediatamente in caso di intossicazioni malori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Schignano: brucia il tetto di una palazzina, evacuate due persone