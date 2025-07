Schianto A4 Torino-Milano Barbie ricorda Gianni e Mario

Il team Barbie saluta Gianni e Mario, i due designer morti nello schianto in A4 sulla Torino-Milano domenica. “Il team è profondamente addolorato per la scomparsa di Mario Paglino e Gianni Grossi, due stimati creator italiani e collaboratori di Mattel che hanno portato gioia e arte nel mondo di Barbie con Magia2000 ” scrive l’azienda in una nota. “Designer appassionati e di grande talento, nonché collezionisti di lunga data, con il loro spirito e il loro amore per il brand hanno trasformato ogni loro creazione in un capolavoro. Oltre al loro straordinario talento, hanno condiviso un’energia che illuminava ogni spazio in cui entravano”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Schianto A4 Torino-Milano, Barbie ricorda Gianni e Mario

