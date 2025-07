Scherma Mondiali 2025 in DIRETTA | giornata dedicata ai preliminari di spada maschile e sciabola femminile a squadre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’ottava giornata valida per i Campionati Mondiali di scherma 2025. Nuovo giorno di competizioni sulla pedana georgiana di Tbilisi: dopo il bronzo nella gara a squadre del fioretto femminile e soprattutto il meraviglioso oro degli sciabolatori, oggi assisteremo alla fase preliminare degli spadisti e delle sciabolatrici. La parola d’ordine sarĂ soltanto una: non prendere nulla sottogamba. Si comincerĂ intorno alle 7:30 con la formazione delle sciabolatrici composta da Michela Battiston, Chiara Mormile, Eloisa Passaro e Mariella Viale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: giornata dedicata ai preliminari di spada maschile e sciabola femminile a squadre

