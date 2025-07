Scarlato | Lookman? Per il Napoli sarebbe perfetto

Gennaro Scarlato, ex calciatore del Napoli, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Queste le sue parole: Il Napoli ha perso Dan Ndoye, che si è accasato al Nottingham Forest. Partendo dal presupposto che, probabilmente, le cifre erano realmente eccessive, le chiedo: Conte ha bisogno di un esterno d’attacco. Su chi punterebbe?. “Ma io ho espresso il mio parere diverse volte: Lookman sarebbe l’ideale, per tante situazioni. Ha la capacitĂ di saltare l’uomo, creare superioritĂ numerica, fare gol. Quindi un profilo che, se non è proprio lui, almeno gli si avvicini. Mi viene in mente, così su due piedi, LaurientĂ© del Sassuolo, che forse è un obiettivo piĂą percorribile. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Scarlato: “Lookman? Per il Napoli sarebbe perfetto”

