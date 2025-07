Scalvini una spallata alle difficoltà | la difesa dell’Atalanta ritrova una certezza

Clusone. Si sa, le amichevoli precampionato lasciano il tempo che trovano, soprattutto quando vengono disputate con appena un paio di settimane di lavoro nelle gambe. Ci sono di mezzo dei carichi da gestire, fatiche da smaltire. E soprattutto quando sono più che altro esibizioni, come quella di sabato 26 luglio a Clusone per l’ Atalanta, di indicazioni se ne ricavano tendenzialmente poche. Una di queste, però, fa sorridere tutti, società , staff e tifosi: la presenza in campo, in tutti i sensi, di Giorgio Scalvini. La scorsa stagione il classe 2003 ha raccolto soltanto 8 presenze, tra novembre e gennaio, assommando appena 370 minuti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Scalvini, una spallata alle difficoltà : la difesa dell’Atalanta ritrova una certezza

In questa notizia si parla di: atalanta - scalvini - spallata - difficoltÃ

Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta - Sia Milan che Napoli nel frattempo starebbero cercando di far leva sui tanti infortuni subiti dal difensore per abbassare il prezzo.

Atalanta, i primi due colpi di mercato? I rientri a luglio di Scalvini e Scamacca - Bergamo, 2 giugno 2025 – I primi due veri colpi del mercato dell’Atalanta saranno due azzurri, due eroi del trionfo di un anno fa a Dublino, i due grandi assenti di questa stagione: Giorgio Scalvini e Gianluca Scamacca.

Newcastle, forte interesse per Scalvini: la posizione dell'Atalanta e la verità sul Napoli - Il Newcastle sta cercando di rinforzare la propria rosa, andando a puntare un centrale di difesa del nostro campionato.

Scalvini, una spallata alle difficoltà : la difesa dell’Atalanta ritrova una certezza; Fantacalcio, nuovo infortunio Scalvini: i tempi di recupero del difensore dell’Atalanta; L’infortunio di Scalvini è serio: il difensore dell’Atalanta costretto a un altro lungo stop.