sbc hany mukhtar futties disponibile su fc 25

Hany Mukhtar riceve una speciale versione FUTTIES con valutazione 96 in FC 25 Ultimate Team. La nuova SBC è attiva per una settimana e richiede il completamento di 2 sfide. Questa SBC non è ripetibile e sarà disponibile per 7 giorni. Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni! SBC Hany Mukhtar FUTTIES. Requisiti SBC Hany Mukhtar FUTTIES. Germania. Premio: 1x Pacchetto giocatori oro piccolo Germania: Min 1 gioc.. Valutazione squadra: min 87. Rosa 88. Premio: 1x Pacchetto giocatori zinco Valutazione squadra: min 88. Si completa così la guida dedicata a questo gruppo di obiettivi di EAFC 25 Ultimate Team For The Club Ricordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series XS, Xbox One, PC e Nintendo Switch. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

