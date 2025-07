Sbandati nei garage. Scatta lo sgombero. Ma i senzatetto tornano dopo qualche ora.

"Tutto cambia perchĂ© tutto resti uguale", recitava il nipote del principe di Salina nel Gattopardo di Tomasi di Lampedusa. E per il "famoso" condominio di via Respighi sembra che sia proprio così. Sgomberato alla mattina dagli abusivi, e rioccupato, come se nulla fosse, la sera alle 19,30. Una battaglia contro i mulini a vento, per usare un’altra metafora. Tutto è cominciato ieri mattina intorno alle 7 quando uno "squadrone" di forze dell’ordine si è presentato fuori dal cancello dei garage di via Respighi 33-35, gli stessi per i quali i condomini hanno portato avanti una lunga battaglia perchĂ© venissero "liberati" dagli abusivi, dai tossici, dagli sbandati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

