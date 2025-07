Santini rompe il silenzio, ma per dire che tace. E promette: "Quando sarĂ il momento opportuno, racconterò la mia veritĂ ". Il suo interrogatorio, ieri mattina, è durato trenta minuti appena. Lui è l’uomo che secondo la Procura muoveva i fili del "sistema" Affidopoli. Ma durante la mezz’ora scarsa di faccia a faccia con i magistrati e gli investigatori dell Squadra Mobile e della Finanza, da parte sua, non è arrivata alcuna risposta. "Mi sono avvalso della facoltĂ di non rispondere", ha detto uscendo dal palazzo di giustizia, accompagnato dalla sua avvocata Paola Righetti. Eppure qualcosa, a margine, l’ha detto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Santini, il temporeggiatore. Fa scena muta ma promette: : "Parlerò al momento opportuno"