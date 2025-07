Santa Maria Annunziata al via i lavori per il nuovo reparto di terapia intensiva | spazi rinnovati e 22 posti letto

Il nuovo reparto di terapia intensiva e semi-intensiva del Santa Maria Annunziata verrà realizzato al piano terra dell'ospedale, nella zona che era precedentemente occupata dal Pronto Soccorso. Il cantiere è partito in questi giorni e prevede interventi quasi interamente interni all'edificio.

Santa Maria alle Scotte. Nuova terapia intensiva. Il policlinico nel futuro, lavori per 7,7 milioni - "Insieme all’edificazione del lotto volano, che procede e dovrà terminare entro dicembre 2026 e che accoglierà degenze, sale operatorie e diagnostica per immagini, l’altro setting fondamentale alla realizzazione degli interventi del masterplan (da circa 200 milioni di euro) è la nuova area di terapia intensiva", così il direttore generale Antonio Barretta spiega la realizzazioone e inaugurazione ieri della nuova area allestita nel Dipartimento di Emergenza Urgenza.

Santa Maria Annunziata, al via il cantiere per la nuova terapia intensiva: 22 posti letto in spazi rinnovati e tecnologici - Firenze, 29 luglio 2025 – Un investimento strategico da quasi 4,8 milioni di euro per ampliare e rinnovare l’assistenza ospedaliera.

