Santa Lucia di Piave riqualificata l' ex sala consiliare | Spazio per le assistenti sociali

Uno spazio più ampio, riservato e accogliente. In municipio a Santa Lucia di Piave è operativa da qualche mese la nuova sede degli uffici delle Assistenti sociali comunali. Infatti, grazie a un importante intervento di riqualificazione, da circa 75 mila euro di investimento, l’amministrazione. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

Santa Lucia del Mela ospita la grande pesistica olimpica, atleti da tutta la Sicilia in gara il 17 e 18 maggio - Un intero weekend all’insegna dello sport, della forza e della determinazione: il 17 e 18 maggio, il comune di Santa Lucia del Mela si trasformerà in capitale siciliana della pesistica olimpica, ospitando il 3° Turno Open valevole per i Campionati Italiani di Specialità .

Le bancarelle dal centro a Santa Lucia - Ecco i mercati di questa domenica. In piazza delle Carceri dalle 9.30 alle 19 come ogni seconda domenica del mese ci sarà Prato Antiquaria, dove una ventina di espositori proporranno i loro oggetti d’arte, piccoli mobili antichi, pezzi da collezione, abbigliamento e accessori vintage grandi firme esclusive.

SANTA LUCIA - (E.G.) Dopo la moschea, a Santa Lucia di Piave arriva ... - ) Dopo la moschea, a Santa Lucia di Piave arriva anche la scuola di arabo. Secondo ilgazzettino.it

Meteo Santa Lucia Di Piave - Previsioni Oggi, Prossimi 15 giorni - A Santa Lucia di Piave oggi sarà una giornata caratterizzata da bel tempo e caldo, min 19°C, max 32°C. Si legge su ilmeteo.it